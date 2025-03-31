В Екатеринбурге пятилетняя девочка засмотрелась на голубей и выпала из окна

Пятилетняя девочка выпала из окна, когда наблюдала за птицами в Екатеринбурге

Пятилетняя девочка выпала с третьего этажа многоквартирного дома в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

Несчастный случай произошел на Комсомольской улице. Две сестры остались одни и заигрались. Девочки забрались на подоконник и стали наблюдать за птицами на улице. В этот момент ребенок оперся о сетку, которая не выдержала и рухнула вниз.

Девочка выжила, но получила травмы, какие именно, не уточняется. Сейчас находится в детской больнице, а полиция уже начала проверку.

Ранее в российском городе 11-летний мальчик упал с девятого этажа и выжил.