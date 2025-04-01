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Полсотни хабаровских спасателей отправились в Мьянму со всем необходимым

Хабаровские спасатели вылетели в Мьянму для помощи после землетрясения
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МЧС Хабаровского края

Хабаровские спасатели вылетели в пострадавшую от землетрясения Мьянму. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что 50 специалистов, в числе которых кинологический расчет, спасатели и медики, отправились в республику на самолете ИЛ-76. Кроме имущества для автономного проживания в палаточном лагере, они везут два автомобиля с аварийно-спасательным снаряжением и оборудованием.

По словам начальника поисково-спасательного отряда Вадима Федоркина, с собой у специалистов все необходимое.

«Это аварийно-спасательный инструмент для работы в завале, поиска пострадавших, а также гидравлический инструмент для проделывания проходов в завалах. Два радара — геолокатора РД-400 для поиска пострадавших», — уточнил он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее дочь тайского комика показала видео с качающегося от землетрясения моста.

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Землетрясение в Мьянме
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