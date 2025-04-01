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В Подмосковье мотоциклист на скорости врезался в переходившего дорогу пешехода

В Орехово-Зуево мотоцикл сбил пешехода

В Подмосковье произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Орехово-Зуево, на Северной улице. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, и в какой-то момент его сбил мотоцикл. На кадрах с места инцидента заметно, что после столкновения транспортное средство отлетело.

В ДТП пешеход и водитель получили серьезные травмы, спасти пострадавших не удалось.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Кузбассе автомобилист выехал на встречную полосу и сбил мать с коляской, в которой находился шестимесячный младенец. Пострадали и женщина, и ребенок, спасти их не удалось. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он стал фигурантом дела.

Ранее житель Эстонии получил тюремный срок за превышение скорости на самокате.

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