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Житель Эстонии получил тюремный срок за превышение скорости на самокате

Жителя Эстонии приговорили к 2 месяцам тюрьмы за превышение скорости на самокате
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Eduardo Parra/Global Look Press

Эстонский суд приговорил 48-летнего мужчину к двум месяцам лишения свободы за превышение скорости на электросамокате. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

В августе 2023 года полиция остановила жителя Нарвы, когда он ехал на самокате со скоростью 55 км/ч при максимально разрешенной скорости в 25 км/ч. Кроме того, у самокатчика отсутствовали водительские права.

Это дело ранее уже рассматривалось в суде, но решение было принято в пользу нарушителя. По мнению суда, электросамокат нельзя считать мотоциклом, поэтому водитель не обязан иметь права.

Однако Государственный суд Эстонии заставил пересмотреть эту позицию. Суд низшей инстанции учел неоднократные нарушения обвиняемым правил дорожного движения при управлении автомобилями и мотоциклом и дал ему два месяца тюрьмы. Окружной суд отклонил апелляцию защиты и приговор вступил в законную силу.

16 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что самокатчиков могут приравнять к водителям.

Ранее сообщалось, что в России запретят ездить на самокатах по двое.

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