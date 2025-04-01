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В Кузбассе мужчина врезался в женщину с младенцем в коляске, их не спасли

В Ленинске-Кузнецком водитель снес 40-летнюю женщину с коляской
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Кадр из видео/Telegram-канал «112»

В Кузбассе следователи разбираются в обстоятельствах аварии с участием женщины и ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Ленинск-Кузнецк, на улице Володарского. По версии следствия, 40-летний водитель ехал по дороге, но в какой-то момент выехал на встречную полосу, где срезался в 40-летнюю женщину с коляской, внутри был шестимесячный ребенок. Ни местная жительница, ни младенец не выжили.

На кадрах с места произошедшего видно, что после столкновения машина отлетела в забор частного дома и деформировалась.

В отношении водителя возбудили уголовное дело. Известно, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Подобный случай произошел в Архангельске, где водитель сбил женщину с коляской на пешеходном переходе. В результате пострадавшая отлетела в сторону, коляска перевернулась.

Ранее в Уфе на видео попало, как коляска с ребенком выкатилась на дорогу.

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