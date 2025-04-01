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Мизулина прокомментировала сообщения о новых претензиях к Артемию Лебедеву

Мизулина опровергла подачу дополнительных претензий к Артемию Лебедеву
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опровергла в своем Telegram-канале информацию адвоката о том, что она предъявила четыре дополнительные претензии к дизайнеру Артемию Лебедеву в уточненном иске.

Мизулина также отметила, что юрист, заявивший о новых претензиях, не присутствовал на судебном заседании, в ходе которого был подан уточненный иск.

1 апреля адвокат Калой Ахильгов. заявил, что Мизулина добавила претензии к еще нескольким видео в иске к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). Юрист добавил, что рассмотрение дела продолжится 16 апреля.

7 августа Мизулина отказалась принимать извинения от Артемия Лебедева, который в ходе интервью с Юрием Дудем назвал деятельность ЛБИ «инфотерроризмом». Она пообещала включить видео с извинениями Лебедева в исковое заявление против блогера.

12 октября стало известно, что прокуратура привлекла к административной ответственности Дудя, обвинив его в нарушении закона об иностранных агентах из-за отсутствия соответствующей маркировки в интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. В декабре сообщалось, что суд оштрафовал Дудя на 45 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

Ранее суд отправил дело Мизулиной против Артемия Лебедева на дополнительную экспертизу.

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