Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд отправил дело Мизулиной против Лебедева на дополнительную экспертизу

Суд назначил экспертизу по делу Мизулиной против Лебедева и Дудя

close
РИА Новости

Лефортовский суд Москвы назначил лингво-фоноскопическую экспертизу по делу главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной против дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«Ходатайство удовлетворить, назначить лингво-фоноскопическую экспертизу», — объявила судья Светлана Федюнина.

Таким образом, экспертиза проверит, являются ли утверждения, высказанные Лебедевым в интервью Дудю в отношении Мизулиной, оскорбительными. Несмотря на запрос истцов, суд также постановил, что оплата экспертизы будет проведена ответчиками. Также суд решил приостановить производство по этому делу.

До этого стало известно, что Лефортовский суд Москвы продолжает разбирать иски главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю.

7 августа Мизулина отказалась принимать извинения от Артемия Лебедева, который в ходе интервью с Юрием Дудем назвал деятельность ЛБИ «инфотерроризмом». Она пообещала включить видео с извинениями Лебедева в исковое заявление против блогера.

Ранее чеченский министр назвал Мизулину «непонятным руководителем непонятной организации».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами