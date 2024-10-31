Суд отправил дело Мизулиной против Лебедева на дополнительную экспертизу

Лефортовский суд Москвы назначил лингво-фоноскопическую экспертизу по делу главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной против дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«Ходатайство удовлетворить, назначить лингво-фоноскопическую экспертизу», — объявила судья Светлана Федюнина.

Таким образом, экспертиза проверит, являются ли утверждения, высказанные Лебедевым в интервью Дудю в отношении Мизулиной, оскорбительными. Несмотря на запрос истцов, суд также постановил, что оплата экспертизы будет проведена ответчиками. Также суд решил приостановить производство по этому делу.

До этого стало известно, что Лефортовский суд Москвы продолжает разбирать иски главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю.

7 августа Мизулина отказалась принимать извинения от Артемия Лебедева, который в ходе интервью с Юрием Дудем назвал деятельность ЛБИ «инфотерроризмом». Она пообещала включить видео с извинениями Лебедева в исковое заявление против блогера.

Ранее чеченский министр назвал Мизулину «непонятным руководителем непонятной организации».