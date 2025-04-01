Мизулина расширила иск к Лебедеву и Дудю

Мизулина добавила претензии к еще нескольким видео в иске к Лебедеву и Дудю

Глава «Лиги безопасного интернета», общественный деятель Екатерина Мизулина добавила претензии к еще нескольким видео в иске к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом РИА Новости заявил адвокат Калой Ахильгов.

«Сегодня истец уточнил исковые требования, добавил претензии по еще четырем видеороликам, опубликованным в YouTube и VK», — заявил Ахильгов.

Юрист добавил, что рассмотрение дела продолжится 16 апреля.

7 августа Мизулина отказалась принимать извинения от Артемия Лебедева, который в ходе интервью с Юрием Дудем назвал деятельность ЛБИ «инфотерроризмом». Она пообещала включить видео с извинениями Лебедева в исковое заявление против блогера.

12 октября стало известно, что прокуратура привлекла к административной ответственности Дудя, обвинив его в нарушении закона об иностранных агентах из-за отсутствия соответствующей маркировки в интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. Блогеру может грозить штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В декабре 2024 года подросток размазал фекалии перед квартирой Екатерины Мизулиной.

Ранее суд отправил дело Мизулиной против Артемия Лебедева на дополнительную экспертизу.