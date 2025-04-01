В СБУ подтвердили задержание в Польше политолога Молчанова

СБУ заявила о задержании в Польше и депортации на Украину политолога Молчанова

Служба безопасности Украины заявила в своем Telegram-канале о задержании в Польше и передаче Киеву украинского политолога Кирилла Молчанова.

В СБУ подчеркнули, что многоходовая международная спецоперация на территории Евросоюза была проведена совместно с правоохранительными органами Польши.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент Молчанов находится в одном из СИЗО Киева. В СБУ утверждают, что Молчанов «занимается дискредитацией Украины на международной арене и работал над расшатыванием внутренней ситуации» в странах — партнерах Украины.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в Польше арестовали и депортировали украинского политолога и правозащитника Кирилла Молчанова.

По его словам, Молчанов планировал попасть в Берлин через Польшу для получения премии и гранта от депутатов Бундестага, которым он регулярно сообщал о фактах нарушения прав человека на Украине.

Ранее 83-летнего гражданина Литвы обвинили в шпионаже в пользу России.