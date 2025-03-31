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Из Польши депортировали украинского правозащитника Молчанова

Власти Польши арестовали и депортировали украинского правозащитника Молчанова
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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Польше арестовали и депортировали украинского политолога и правозащитника Кирилла Молчанова. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

По его словам, Молчанов планировал попасть в Берлин через Польшу для получения премии и гранта от депутатов Бундестага, которым он регулярно сообщал о фактах нарушения прав человека на Украине. Он также выступал в эфирах различных СМИ и вел собственный канал на YouTube.

В конце февраля власти Польши решили выслать 19-летнего гражданина Украины, который регулярно нарушал правила дорожного движения, показывая в дорожную камеру средний палец.

В 2024 году водитель черного BMW 10 раз попал на камеры контроля скорости, установленные в разных районах страны. Несколько раз автомобилист превысил скоростные ограничения более чем на 50 км/ч в черте населенных пунктов и набрал 119 штрафных баллов. При этом он каждый раз делал непристойный жест, проезжая под камерой в момент нарушения, и в декабре им заинтересовались правоохранительные органы.

Ранее 83-летнего гражданина Литвы обвинили в шпионаже в пользу России.

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