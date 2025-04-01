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Ростовчанин с ножом напал на рабочего из-за плохого ремонта в доме

Mash: в Ростове мужчина изрезал рабочего из-за некачественного ремонта
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Telegram-канал Don Mash

В Ростове мужчина изрезал ножом строителя и переломал ему ребра из-за некачественного ремонта. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Пострадавший проводил ремонтные работы в доме матери обвиняемого. В один из дней заказчик приехал принимать отремонтированный дом, его не устроил газовый котел, который якобы пропускал воздух. Рабочий посоветовал ему обратиться в коммунальные службы, между мужчинами завязалась словесная перепалка.

В ходе ссоры хозяин дома набросился на строителя с кулаками, а потом достал нож. Пострадавшего с переломами ребер и резаными ранами шеи и грудной клетки доставили в больницу. Нападавшего удалось задержать. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области прораб поленом избил рабочих. Спасти пострадавших медики не смогли. 32-летний нападавший задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Известно, что рабочие пришли на пилораму в состоянии алкогольного опьянения, чем вызвали гнев руководителя.

Ранее фермер жестоко избил работника, привязал его к лошади и бросил в карьере.

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