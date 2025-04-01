Пьяная россиянка избила начальника ПДН, желая избежать наказания за дебош

В Калининградской области пьяная женщина напала на начальника ПДН и избила его, желая избежать наказания за дебош. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 30 марта в городе Гусеве. Нетрезвая женщина нарушила общественный порядок в одном из увеселительных заведений, после чего ее доставили в отдел полиции. Дебоширка, желая воспрепятствовать законным действиям стражей порядка, несколько раз ударила начальника ПДН, чем причинила ему физическую боль и телесные повреждения.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются, правоохранители занимаются закреплением доказательной базы.

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