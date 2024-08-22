проект

>

Ученые рассказали, как в домашних условиях обогатить зелень йодом

УрФУ: опрыскивание раствором йода повышает его концентрацию в зелени в 17 раз

close
100%
Freepik

Ученые Уральского федерального университета смогли в 17 раз повысить количество йода в микрозелени (горох, маш, салатная горчица, пшеница) при помощи многократного опрыскивания их раствором йода. Этот метод можно использовать в домашних условиях. Об этом «Газете.Ru» рассказали в УрФУ.

Йод – микронутриент, который необходим организму для синтеза тиреоидных гормонов, или гормонов щитовидной железы – тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Не менее 60% населения России проживает в регионах, где нехватка этого элемента обусловлена природными факторами. Это ведет и к патологиям щитовидной железы, включая рак, и к прочим состояниям, как умственная и физическая отсталость, кретинизм, другие опухолевые заболевания, бесплодие.

Ученые использовали две формы йода — йодид калия и йодат калия, и выяснили, что первая форма адсорбируется намного лучше. Причем раствор йодида калия недорогой, а необходимые для орошения концентрации невысокие (0,01 %).

«После двух-трех опрыскиваний содержание йода увеличивалось в среднем в пять раз, после многократного орошения — в 17 раз. При этом йод остается в листьях даже после промывания водой. По большому счету, микрозелень, обогащенную йодом, можно выращивать и в домашних условиях. Главное — не переусердствовать, не переборщить с дозировкой и помнить, что ВОЗ рекомендует потреблять в день не более 120–150 мкг йода детям и 250 мкг йода взрослым», – рассказала «Газете.Ru» руководитель проекта, доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Мария Малева.

Ранее врач назвала анализы для раннего выявления рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами