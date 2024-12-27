Жителя Владимира задержали за перевод денег на счета ФБК в США

ФСБ задержала жителя Владимира за перевод денег на счета ФБК в США

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 45-летнего жителя Владимира после того, как тот перевел деньги на счета, открытые в США Фондом борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ Владимирской области.

Задержанного обвиняют в том, что он перевел деньги на открытые в США запрещенной в России ФБК счета. Отмечается, что сделано это было «для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности».

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса РФ. Звучит название статьи как «Предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до восьми лет.

24 декабря сообщалось, что в столице осудили хирурга Ивана Тищенко. Его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности. Перовский суд Москвы признал мужчину виновным по статье Уголовного кодекса России «Финансирование экстремистской деятельности». Хирурга приговорили к четырем годам колонии строгого режима.

По информации «Ленты.ру», осужденный делал регулярные пожертвования «Фонду борьбы с коррупцией». Сообщалось также, что он якобы делал пожертвования до того, как организация была признана экстремистской, однако забыл отменить подписку.

Ранее жителя Самарской области обвинили в спонсировании терроризма.