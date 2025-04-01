Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МВД пообещало миллион рублей за помощь в раскрытии серии убийств

МВД пообещало 1 млн руб. за помощь в раскрытии убийств в Воронежской области
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

МВД России назначило вознаграждение в размере 1 млн. руб. за значимую помощь в раскрытии серии убийств пожилых женщин в Воронежской области. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Ваш звонок готовы принять круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности. МВД России гарантирует вознаграждение в размере 1 млн руб. за значимую помощь в раскрытии преступлений», — сказала Волк.

Сотрудники ГУУР МВД России и ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии со следственными органами работают над раскрытием убийств трех женщин пожилого возраста. Преступления были совершены в населенном пункте Давыдовка Лискинского района Воронежской области в 2015 и 2017 годах.

5 марта министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время коллегии МВД России сообщил, что полиция за 2024 год нашла с помощью камер видеонаблюдения 4,5 тыс. преступников в розыске.

Ранее Путин заявил о снижении уровня уличной преступности в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами