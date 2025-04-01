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Проект изменений в избирательное законодательство прошел I чтение в Госдуме

Госдума одобрила новые правила о проведении выборов в России
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект закона, который изменит избирательное законодательство России. Как пишет РБК, за принятие документа проголосовали 305 парламентариев, против — 84.

Проект внесли в нижнюю палату парламента в феврале. Изменения охватывают множество аспектов избирательного процесса – от участия в голосовании граждан РФ, находящихся за границей, до норм регулирования фото- и видеосъемки на участках. Особое внимание уделено вопросам внедрения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В СПЧ отмечали, что предлагаемые изменения устанавливают новые правовые барьеры против незаконного финансирования кандидатов и партий со стороны недобросовестных лиц. По мнению некоторых экспертов, это поспособствует повышению прозрачности избирательного процесса и предотвращению влияния деструктивных сил на политическую ситуацию в России.

Ранее ГД приняла законопроект о статусе экстремистской организации.

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