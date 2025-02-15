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В Госдуму внесли пакет поправок к избирательному законодательству

Член СПЧ Брод: поправки в избирательное законодательство систематизируют его
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

В Госдуму внесли большой пакет поправок к избирательному законодательству и законодательству о политических партиях, сообщается на сайте «Независимого общественного мониторинга» (НОМ).

Изменения охватывают множество аспектов избирательного процесса – от участия в голосовании граждан РФ, находящихся за границей, до норм регулирования фото- и видеосъемки на участках. Особое внимание уделено вопросам внедрения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как отметил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, поправки отражают тренд на дальнейшую цифровизацию избирательного процесса.

«Они не предусматривают радикальных изменений, а во многом систематизируют его, закрепляя успешные практики. Так, например, определяется само правовое понятие электронного голосования как голосования на участке с использованием комплекса электронного голосования (КЭГа) и ДЭГа с использованием сети интернет. Безосновательны утверждения о том, что законодатель умаляет роль традиционного голосования бумажными бюллетенями», — сказал он.

По его словам, цифровизация также обусловливает возможность онлайн-открытия избирательных счетов кандидатами, что упрощает процедуру и экономит время.

«Также значимой нормой считаю поправки о видеофиксации партийных мероприятий со стороны Минюста и избирательных комиссий — они позволят доказательно установить наличие или отсутствие процедурных нарушений при проведении партиями предвыборных мероприятий по выдвижению кандидатов, что также способствует совершенствованию избирательного процесса, соблюдению закона всеми его участниками», — сказал Брод.

Член СПЧ отметил, что предлагаемые изменения устанавливают новые правовые барьеры против незаконного финансирования кандидатов и партий со стороны недобросовестных лиц. По его словам, это поспособствует повышению прозрачности избирательного процесса и предотвращению влияния деструктивных сил на политическую ситуацию в России.

«На мой взгляд, законодателям целесообразно провести обсуждение поправок с привлечением электоральных юристов, экспертов в сфере избирательного права и процесса», — добавил Брод.

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