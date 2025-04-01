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ГД приняла законопроект о статусе экстремистской организации

ГД приняла проект о признании организации экстремистской из-за основателя
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Максим Блинов/РИА Новости

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект, согласно которому статус экстремистской организация может получить из-за приговора основателя организации за экстремистскую деятельность. Об этом говорится на сайте Госдумы.

Изменения предполагается внести в статью 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества». В пояснительной записке говорится, что данная мера представляется необходимой, учитывая общественную опасность экстремистских сообществ.

До этого депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтении запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Отмечается, что аналогичный запрет уже действует на размещение рекламы на ресурсах иноагентов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что перекрывая один из источников дохода владельцам запрещенных ресурсов, Госдума защищает интересы страны и граждан.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести штрафы за рекламу в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре.

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