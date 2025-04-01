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Врач назвала идеальный напиток для диабетиков

Врач Березкина: каркаде является идеальным напитком для диабетиков
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Каркаде (чай из лепестков гибискуса) богат антиоксидантами, витамином С, каротиноидами и антоцианами, которые уменьшают уровень воспаления в организме. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей сообщила врач-невролог Ольга Березкина. Кроме того, по ее словам, напиток идеален для диабетиков.

«Некоторые данные свидетельствуют о том, что определенные соединения, содержащиеся в каркаде, такие как полифенолы и органические кислоты, могут улучшить чувствительность к инсулину. Это делает каркаде идеальным напитком для людей с повышенным уровнем сахара в крови», — отметила Березкина.

Однако каркаде противопоказан людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), предупредила специалист.

У чая каркаде много почитателей по всему миру. Этот напиток известен людям не одно столетие. Он не только отлично утоляет жажду, но и активно используется в народной медицине. Чем богат каркаде, какую пользу несет здоровью и в каких случаях с ним стоит быть осторожнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач перечислила продукты, обладающие свойствами природных «антибиотиков».

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