Чай каркаде: полезные свойства «напитка фараонов» и правильные способы заваривания

Чем полезен чай каркаде, какие у него есть противопоказания и как его используют в народной медицине

Напиток фараонов, красный чай, кандагар, суданская роза — у чая каркаде много эпитетов, как и почитателей по всему миру. Этот напиток известен людям много столетий. Он не только отлично утоляет жажду, но и активно используется в народной медицине. Чем богат каркаде, какую пользу несет здоровью и в каких случаях с ним стоит быть осторожней — в материале «Газеты.Ru».

Что такое чай каркаде

Чай каркаде — это национальный египетский напиток. Его получают из сушеных цветков суданской розы — растения из рода Гибискус (Hibiscus sabdariffa).

Чай каркаде веками используется в аюрведе, африканской и азиатской медицине. Его яркий вкус и насыщенный цвет дополняются уникальными целебными свойствами. Современные исследования подтверждают, что этот напиток — не только вкусное дополнение к рациону, но и мощный инструмент для поддержания здоровья, рассказала «Газете.Ru» руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения, врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

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Каркаде богат антоцианами, флавоноидами и витамином С, которые нейтрализуют свободные радикалы, замедляя старение и снижая риск онкологических заболеваний. В 2015 году зарубежными коллегами проводилось исследование, которое показало, что антиоксидантная активность гибискуса превосходит зеленый чай. Зарема Тен врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области

Польза чая каркаде

Нутрициолог, коуч по здоровью Юлия Рябкова рассказала, что полезные свойства гибискуса можно разделить на несколько категорий :

Красный цвет разной насыщенности напитку придают антоцианы. Они обладают антиокислительными свойствами и могут предотвращать сердечно-сосудистые заболевания.



Витамин С в составе гибискуса способствует укреплению иммунитета, уменьшает повреждение клеток, вызванное свободными радикалами, что делает каркаде отличным вспомогательным средством при лечении простудных заболеваний.



Некоторые исследования показывают, что благодаря своим противовоспалительным свойствам чай каркаде помогает снижать артериальное давление и уровень плохого холестерина.



Настой гибискуса не содержит кофеин. Этот напиток можно спокойно употреблять и во второй половине дня: он не мешает засыпанию.



Благодаря содержанию пектина, каркаде помогает выводить из кишечника токсины и тяжелые металлы.



Органические кислоты оказывают дезинфицирующее и бактерицидное действие, укрепляют иммунитет и уменьшают воспаления.

В свою очередь Зарема Тен добавила, что чай каркаде обладает мягким слабительным эффектом, стимулируя перистальтику кишечника, и уменьшает вздутие за счет спазмолитического действия.

Вред чая каркаде

Чрезмерное употребление при гипертонии может дать обратный эффект и усугубить симптомы, такие как головокружение, слабость.



Фитоэстрогены гибискуса могут спровоцировать сокращения матки, поэтому его не рекомендуют употреблять при беременности.



Высокое содержание оксалатов повышает риск образования камней, поэтому людям с уже имеющейся мочекаменной болезнью этот чай противопоказан.



Не стоит совмещать каркаде с диуретиками и гипотензивными препаратами без консультации врача. Такая комбинация может вызвать резкое снижение артериального давления и обморок.



В редких случаях возможны аллергическая реакция и расстройство желудка.

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Как каркаде применяют в народной медицине

В народной медицине многих стран на протяжении сотен лет использовались настои и отвары из гибискуса. Эксперты выделяют несколько необычных способов их применения:

В Индии, Африке и Мексике настой из чашечек и листьев применяется как жаропонижающее, мочегонное и желчегонное средство.



В Гватемале для борьбы с похмельным синдромом используют цветы и сок из суданской розы.



В Восточной Африке гибискус применяют в сочетании с перцем, солью и патокой для облегчения кашля.



В Бразилии местные жители отваривают корни гибискуса и полощут этим раствором ротовую полость вместо чистки зубов на ночь.



В западной Африке листья и цветки применяют как ранозаживляющее средство.



В Мексике чай каркаде с корицей и имбирем пьют для профилактики гипертонии.



Аюрведа предписывает смешивать настой гибискуса с медом для детоксикации печени.

Как лучше заваривать и пить каркаде

Каркаде употребляют как в горячем, так и в холодном виде, добавляют в коктейли и лимонады, готовят глинтвейны и используют в косметических средствах. Нутрициолог Юлия Рябкова предложила попробовать несколько рецептов.

Горячее заваривание

Для горячего заваривания понадобится 3–4 грамма каркаде и 250 мл воды.



В стеклянном или фарфоровом чайнике заливаем сухие цветы водой температурой 90–95°C и даем настояться 3–4 минуты.



Лучше при заваривании не использовать металлические предметы, поскольку так можно ухудшить вкус напитка.

Холодное заваривание

Для холодного заваривания понадобится 2–3 чайные ложки каркаде и 500 мл воды комнатной температуры.



Заливаем чай водой и даем настояться 2–3 часа. Для более яркого и насыщенного вкуса можно оставить на 6–8 часов.



Этот напиток отлично сочетается с соком лимона, мятой или гранатом.

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Безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты для приготовления напитка:

15 граммов каркаде;



500 мл воды;



500 мл вишневого или яблочного сока;



1 палочка корицы;



3 штуки кардамона;



половина апельсина;



2 штуки гвоздики;



1–2 штуки бадьяна;



1 штука мускатного ореха;



1 столовая ложка меда.

Способ приготовления:

Кардамон, бадьян, гвоздику, мускатный орех и палочку корицы добавляем в воду — доводим до кипения и через пару минут снимаем с огня.



Затем бросаем в воду каркаде и даем настояться 10–15 минут под крышкой.



Порезанный на кружочки апельсин и мед добавляем в сок, подогреваем, не доводя до кипения.



Воду со специями и каркаде процеживаем и вливаем в горячий сок.



Перемешиваем и разливаем по бокалам.

«Самое главное при использовании любого средства – это получить максимально возможную пользу и не навредить себе. Именно поэтому чай каркаде — отличный вариант, если его использовать в разумных количествах, вкусно заваривать и не считать панацеей», — напомнила нутрициолог.

Если вы используете каркаде как подспорье при лечении простудных заболеваний, Юлия Рябкова советует обязательно соблюдать все рекомендации врача.