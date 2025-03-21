Чай каркаде: полезные свойства «напитка фараонов» и правильные способы заваривания

Что такое чай каркаде
Чай каркаде — это национальный египетский напиток. Его получают из сушеных цветков суданской розы — растения из рода Гибискус (Hibiscus sabdariffa).
Чай каркаде веками используется в аюрведе, африканской и азиатской медицине. Его яркий вкус и насыщенный цвет дополняются уникальными целебными свойствами. Современные исследования подтверждают, что этот напиток — не только вкусное дополнение к рациону, но и мощный инструмент для поддержания здоровья, рассказала «Газете.Ru» руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения, врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
Польза чая каркаде
Нутрициолог, коуч по здоровью Юлия Рябкова рассказала, что полезные свойства гибискуса можно разделить на несколько категорий:
- Красный цвет разной насыщенности напитку придают антоцианы. Они обладают антиокислительными свойствами и могут предотвращать сердечно-сосудистые заболевания.
- Витамин С в составе гибискуса способствует укреплению иммунитета, уменьшает повреждение клеток, вызванное свободными радикалами, что делает каркаде отличным вспомогательным средством при лечении простудных заболеваний.
- Некоторые исследования показывают, что благодаря своим противовоспалительным свойствам чай каркаде помогает снижать артериальное давление и уровень плохого холестерина.
- Настой гибискуса не содержит кофеин. Этот напиток можно спокойно употреблять и во второй половине дня: он не мешает засыпанию.
- Благодаря содержанию пектина, каркаде помогает выводить из кишечника токсины и тяжелые металлы.
- Органические кислоты оказывают дезинфицирующее и бактерицидное действие, укрепляют иммунитет и уменьшают воспаления.
В свою очередь Зарема Тен добавила, что чай каркаде обладает мягким слабительным эффектом, стимулируя перистальтику кишечника, и уменьшает вздутие за счет спазмолитического действия.
Вред чая каркаде
- Чрезмерное употребление при гипертонии может дать обратный эффект и усугубить симптомы, такие как головокружение, слабость.
- Фитоэстрогены гибискуса могут спровоцировать сокращения матки, поэтому его не рекомендуют употреблять при беременности.
- Высокое содержание оксалатов повышает риск образования камней, поэтому людям с уже имеющейся мочекаменной болезнью этот чай противопоказан.
- Не стоит совмещать каркаде с диуретиками и гипотензивными препаратами без консультации врача. Такая комбинация может вызвать резкое снижение артериального давления и обморок.
- В редких случаях возможны аллергическая реакция и расстройство желудка.
Как каркаде применяют в народной медицине
В народной медицине многих стран на протяжении сотен лет использовались настои и отвары из гибискуса. Эксперты выделяют несколько необычных способов их применения:
- В Индии, Африке и Мексике настой из чашечек и листьев применяется как жаропонижающее, мочегонное и желчегонное средство.
- В Гватемале для борьбы с похмельным синдромом используют цветы и сок из суданской розы.
- В Восточной Африке гибискус применяют в сочетании с перцем, солью и патокой для облегчения кашля.
- В Бразилии местные жители отваривают корни гибискуса и полощут этим раствором ротовую полость вместо чистки зубов на ночь.
- В западной Африке листья и цветки применяют как ранозаживляющее средство.
- В Мексике чай каркаде с корицей и имбирем пьют для профилактики гипертонии.
- Аюрведа предписывает смешивать настой гибискуса с медом для детоксикации печени.
Как лучше заваривать и пить каркаде
Каркаде употребляют как в горячем, так и в холодном виде, добавляют в коктейли и лимонады, готовят глинтвейны и используют в косметических средствах. Нутрициолог Юлия Рябкова предложила попробовать несколько рецептов.
Горячее заваривание
- Для горячего заваривания понадобится 3–4 грамма каркаде и 250 мл воды.
- В стеклянном или фарфоровом чайнике заливаем сухие цветы водой температурой 90–95°C и даем настояться 3–4 минуты.
- Лучше при заваривании не использовать металлические предметы, поскольку так можно ухудшить вкус напитка.
Холодное заваривание
- Для холодного заваривания понадобится 2–3 чайные ложки каркаде и 500 мл воды комнатной температуры.
- Заливаем чай водой и даем настояться 2–3 часа. Для более яркого и насыщенного вкуса можно оставить на 6–8 часов.
- Этот напиток отлично сочетается с соком лимона, мятой или гранатом.
Безалкогольный глинтвейн
Ингредиенты для приготовления напитка:
- 15 граммов каркаде;
- 500 мл воды;
- 500 мл вишневого или яблочного сока;
- 1 палочка корицы;
- 3 штуки кардамона;
- половина апельсина;
- 2 штуки гвоздики;
- 1–2 штуки бадьяна;
- 1 штука мускатного ореха;
- 1 столовая ложка меда.
Способ приготовления:
- Кардамон, бадьян, гвоздику, мускатный орех и палочку корицы добавляем в воду — доводим до кипения и через пару минут снимаем с огня.
- Затем бросаем в воду каркаде и даем настояться 10–15 минут под крышкой.
- Порезанный на кружочки апельсин и мед добавляем в сок, подогреваем, не доводя до кипения.
- Воду со специями и каркаде процеживаем и вливаем в горячий сок.
- Перемешиваем и разливаем по бокалам.
«Самое главное при использовании любого средства – это получить максимально возможную пользу и не навредить себе. Именно поэтому чай каркаде — отличный вариант, если его использовать в разумных количествах, вкусно заваривать и не считать панацеей», — напомнила нутрициолог.
Если вы используете каркаде как подспорье при лечении простудных заболеваний, Юлия Рябкова советует обязательно соблюдать все рекомендации врача.