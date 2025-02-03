Врач перечислила продукты, обладающие свойствами природных «антибиотиков»

Базилик и бруснику стоит включать в свой рацион питания при простуде, потому что они обладают свойствами природных «антибиотиков». Об этом kp.ru рассказала диетолог, врач-эпидемиолог Людмила Денисенко.

«Природа придумала много защитных механизмов для растений и животных, по сути, наделив их свойствами антибиотиков, которые могут бороться с бактериями и грибками. Конечно, в организме человека они действуют не столь эффективно, как химические препараты, но зато и побочных действий почти нет (если, конечно, не злоупотреблять)», — отметила эксперт.

По ее словам, противовоспалительным свойством также обладает голубика. Ее полезно употреблять при воспалении легких, почек или мочевого пузыря, а также сердечно-сосудистых болезнях, анемии и депрессивных расстройствах. При простудных заболеваниях врач советует употреблять гранат и капусту, особенно квашеную. В список полезных Денисенко также отнесла клюкву, облепиху, редьку, черную смородину и цитрусовые.

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина до этого говорила, что куркума, черный перец, имбирь, корица, мед, лимон, каркаде и шиповник могут немного помочь в борьбе с простудными заболеваниями, однако не вылечат их. По ее словам, эти продукты могут простимулировать защитные реакции организма, потому что являются природными естественными иммуномодуляторами.

Ранее врач назвала главные ошибки в лечении простуды.