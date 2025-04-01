Россиянам в День смеха рассказали, как отличить искреннюю улыбку от фальшивой

Искренний смех или улыбку можно отличить от фальшивых по глазам. Об этом 360.ru в День смеха рассказала эксперт в анализе лиц Ольга Дружкова.

По ее словам, глаза являются лучшим маркером искренности.

«Искренний смех всегда начинается оттуда. Щеки приподнимаются, в уголках глаз появляются морщинки — те самые «гусиные лапки». <...> А фальшивый смех — это когда рот смеется, а глаза молчат. Звук — натянутый, реакция — запоздалая, иногда вообще не по делу», — сказала Дружкова.

Эксперт уточнила, что люди могут смеяться неискренне, чтобы надеть на себя социальную маску. При этом поддельная улыбка может выдать притворство и «отдавать пустотой и искусственностью». Она добавила, что настоящий смех играет важную роль в коммуникации и может выступать сигналом близости, доверия и согласия.

Клинический психолог Дарья Сальникова до этого говорила, что смех помогает человеку противостоять стрессовым ситуациям, а также держать баланс конфликтов, интересов и диссонансов. Она добавила, что шутки всегда помогают в решении конфликтов, а заражение улыбкой поднимает настроение.

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