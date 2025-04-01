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Россиянам рассказали о пользе смеха для здоровья

«КП»: смех помогает организму бороться с болезнями
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Shutterstock

Смех может поднять настроение, а также помогает организму бороться с болезнями. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Медицинский обозреватель Оксана Нараленкова уточнила, что он может улучшить кровообращение и сделать сосуды более гибкими, как после пробежки или зарядки. По ее словам, это может снизить риск развития инфарктов и инсультов.

Помимо этого, смех повышает уровень иммуноглобулина А, который защищает нос, горло и легкие от вирусов и бактерий.

«Когда мы смеемся, мозг активно работает, а мышцы лица и тела включаются в процесс. Дыхание становится глубже: вдох растягивается, а выдох – резкий и быстрый. Благодаря этому легкие полностью очищаются от «старого» воздуха, а органы получают больше кислорода. Это улучшает работу сердца и сосудов», — добавила психолог, профессор МГППУ Елена Чеботарева.

Эксперты добавили, что смех улучшает работу внутренних органов и сближает людей в компании.

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин, комментируя открытие ученых из Колумбийского университета (США), до этого говорил, что гнев и другие сильные эмоции могут спровоцировать инфаркт и инсульт в будущем.

Ранее сообщалось, что в Калининграде мужчина с матерью ворвались в квартиру к соседкам из-за их громкого смеха.

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