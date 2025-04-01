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Россиянам объяснили, как смех влияет на психику человека

Психолог Сальникова: смех помогает противостоять стрессовым ситуациям
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Lidya Nada/Unsplash

Смех помогает человеку противостоять стрессовым ситуациям, а также держать баланс конфликтов, интересов и диссонансов. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила клинический психолог Дарья Сальникова.

«Нужно правильно уметь реагировать на внешние ситуации, которые нас раздражают. Когда люди смеются, они показывают свою работу над собой, умение справляться с трудностями, способность продолжать обыкновенную жизнь — то есть психологическая несломленность», — отметила специалист.

Она добавила, что шутки всегда помогают в решении конфликтов, а заражение улыбкой поднимает настроение.

1 апреля — самый веселый день в году, во всем мире отмечают День смеха, или День дурака. Еще в этот вторник празднуют Международный день птиц, а производители и поклонники крепких напитков могут отдать дань уважения коньяку. Согласно славянским обычаям, 1 апреля из спячки выходит домовой. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 1 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как правильно шутить 1 апреля.

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