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Подросток спас тонувшую в Оби собаку

В Новосибирске подросток вытащил из реки тонувшую собаку

В Новосибирске лабрадор провалился под лед Оби, собаку спас подросток. Об этом сообщается в группе «АСТ 54» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на Михайловской набережной и попал на видео. Группа людей гуляла по тонкому льду реки с собакой. В какой-то момент лабрадор провалился в ледяную воду. На помощь ему пришел юноша, молодой человек подполз к собаке, схватил за ошейник и помог ей выбраться из воды. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что на Байкале овчарка в машине едва полностью не ушла под лед. В 200 метрах от берега в Ольхонском районе автомобиль провалился под лед. Водитель и пассажир самостоятельно выбрались из машины. В салоне осталась собака. Спасатели успели вызволить животное и достать автомобиль. Похожий случай произошел в Твери, собака провалилась под лед на водоеме, и отчаявшаяся хозяйка животного обратилась за помощью к спасателям. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия. Они выловили пса из воды, а затем доставили собаку на сушу на судне на воздушной подушке. Животное передали хозяйке.

Ранее в Подмосковье мужчина гулял с собакой на озере и потерял сознание.

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