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Ученые предложили использовать сок грейпфрута против рака толстой кишки

ПИЯФ НИЦ: сок грейпфрута можно использовать для борьбы с раком толстой кишки

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Caterina Trimarchi/Shutterstock/FOTODOM

Ученые НИЦ «Курчатовский институт» ПИЯФ предложили использовать растительные везикулы из сока грейпфрута — микроскопические внеклеточные пузырьки – для лечения рака толстой кишки. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Курчатовском институте.

Один из перспективных способов борьбы с онкологическими заболеваниям — активация способности иммунных клеток организма распознавать и атаковать раковые клетки.

Ранее было установлено, что белок теплового шока Hsp70, который синтезируется в клетках организма при повышении температуры, при доставке в опухоль активирует иммунные клетки. Они начинают распознавать и уничтожать раковые клетки.

Однако препараты на основе Hsp70 до сих пор не нашли широкого применения в клинической практике. Причина – недостаточно эффективное накопление Hsp70 в клетках или его низкая биодоступность.

«В работе мы протестировали возможность нагрузить везикулы, полученные из сока грейпфрута, белком Hsp70 и оценили их эффективность в подавлении роста опухоли на клеточных и животной модели рака толстой кишки. Мышам прививали опухолевые клетки с добавлением белка Hsp70 в свободном виде и в составе везикул из сока грейпфрута. По сравнению с контрольными группами (которым прививали только опухолевые клетки) мы наблюдали положительный эффект в обеих экспериментальных группах: животные, получившие Hsp70, жили дольше, а размеры опухолей у них уменьшались. При этом, чтобы вызвать такую же активацию противоопухолевого иммунитета, количество Hsp70 в везикулах было в 20 раз меньше, чем при добавлении его в свободной форме», – рассказала «Газете.Ru» младший научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» ПИЯФ Луиза Гараева.

Методика использования растительных везикул для доставки Hsp70 может быть эффективным способом активации противоопухолевого иммунитета. Это открывает новые перспективы в лечении рака.

Ранее в России придумали, как использовать вирус растений для борьбы с раком.

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