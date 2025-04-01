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На Украине утвердили порядок проверки певцов на наличие российского гражданства

Кабмин Украины утвердил порядок проверки исполнителей на наличие гражданства РФ
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РИА Новости

Правительство Украины утвердило порядок проверки информации о наличии у местных исполнителей гражданства РФ, полученного в период с 1991 года по настоящее время. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель кабинета министров страны в Верховной раде Тарас Мельничук.

Он уточнил, что эта процедура будет проводиться с целью обеспечения выполнения требований ч. 2 ст. 15 закона «О культуре».

«Порядок определяет механизм предоставления государственными органами по запросу субъекта в сфере медиа информации о гражданстве <...> певца (певицы)», — говорится в заявлении.

В 2022 году украинское руководство дополнило закон «О культуре» и внесло в него норму, запрещающую распространение в любом публичном виде записей выступлений исполнителей, которые после 1991 года имели гражданство РФ. Речь идет только о тех артистах, которые после эскалации конфликта не сменили российский паспорт на украинский.

27 февраля текущего года министерство культуры Украины сообщило, что ведомство перестанет выдавать военнообязанным артистам и журналистам разрешения на выезд за границу.

Ранее украинские власти отказались выдать Верке Сердючке разрешение на выезд из страны.

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