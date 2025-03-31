В Челябинской области мать погибшего бойца СВО добивается выплат и наград от властей

Жительница Катав-Ивановского района Челябинской области похоронила сына, участвовавшего в специальной военной операции, за свои деньги и потребовала от властей денег и медалей. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчина отправился в зону боевых действий осенью 2022 года. В феврале 2024 года его комиссовали, а еще через пять месяцев военнослужащего не стало. Официальной причиной смерти мужчины называется панкреатит.

Семья похоронила мужчину за свои деньги. Мать умершего хочет добиться от министерства обороны России выплаты в связи со смертью сына, а также медали, которые боец получил за время службы.

До этого депутат Максим Иванов заявил, что российский банк забрал страховую выплату у дочери участника специальной военной операции из Новоуральска Свердловской области. По словам Иванова, спустя 11 месяцев после гибели бойца страховая выплата была направлена на счет его дочери, но банк в тот же день отозвал деньги обратно без объяснения причин.

Ранее сестре бойца СВО отказали в выплате из-за гражданства брата.