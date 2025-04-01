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Обвинение запросило семь лет колонии экс-министру ЖКХ Новосибирской области Денису Архипову

NGS: гособвинение запросило семь лет колонии экс-министру ЖКХ Архипову
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Управление Судебного департамента Новосибирской области

Гособвинитель потребовал семь лет колонии для бывшего министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова. Об этом сообщает портал NGS со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Как пишет издание, по части ч. 3 ст. 285 (злоупотребление полномочиями) обвинение потребовало наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на срок в три года. Но по ч. 1 ст. 286 (превышение полномочий) Архипова просят освободить от привлечения к уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

20 февраля суд смягчил меру пресечения экс-министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области, приняв решение о его переводе из СИЗО на домашний арест.

По версии следствия, в 2022 году министр затребовал банковскую гарантию по договору с региональным оператором по вывозу мусора — компанией «Экология-Новосибирск», но уже через неделю отозвал требование, благодаря чему фирма сэкономила 220 млн рублей, которые должны были поступить в бюджет.

Также Архипов проходит обвиняемым в уголовном деле о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В 2018 году перед конкурсом на определение регоператора Архипов выделил компании «Экооператор» 10 млн рублей в качестве бюджетной субсидии. Фирма потратила часть денежных средств, однако в конкурсе не стала участвовать. Ущерб, причиненный бюджету Новосибирской области, был оценен в 6,3 млн рублей.

Ранее мэра Дегтярска перевели из СИЗО под домашний арест.

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