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Под Челябинском погиб директор Цинкового завода, депутат Избрехт

В стрелковом клубе под Челябинском погиб директор Цинкового завода, депутат Избрехт
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Павел Лисицын/РИА Новости

В стрелковом клубе «Царская охота» в населенном пункте Долгодеревенское Челябинской области погиб директор Челябинского цинкового завода, депутат местного заксобрания («Единая Россия») Павел Избрехт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

46-летний мужчина, как говорится в публикации, скончался от огнестрельного ранения.

«1 апреля на полигоне в стрелковом комплексе «Царская охота» Избрехт был на стрельбах с водителем и охранником. Компания уже уезжала домой, когда Избрехт вышел из машины, чтобы проверить разряжено ли его ружье Blaser. В результате депутат смертельно ранил самого себя», — говорится в публикации.

Официальной информации от силовых ведомств по этой трагедии пока не было.

До этого в Башкирии во время охоты погиб брат генерала министерства обороны России Ивана Горохова Виталий. Сын Виталия Владимир выстрелил ему в голову. Мужчина пытался выстрелить в животное, которое от испуга побежало. При попытке второго выстрела Владимир случайно попал в своего отца.

Ранее житель Томской области выстрелил в приятеля на охоте.

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