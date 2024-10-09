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Пьяный мужчина выстрелил в своего приятеля на охоте

В Томской области пьяный охотник случайно выстрелил в приятеля

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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области

Житель Томской области выстрелил в приятеля на охоте, пьяный мужчина попал другу в голову, спасти его не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 5 октября, группа из восьми мужчин приехала поохотиться на берег реки Анма. Четверо из них отправились на охоту, остальные остались у костра и распивали спиртные напитки.

В какой-то момент один из мужчин выстрелил в голову своему приятелю из охотничьего ружья. Спасти раненого не удалось. Подозреваемого задержали, он заявил, что выстрел произвел по неосторожности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ингушетии отец выстрелил в сына во дворе их дома. Юноша получил серьезную травму, его здоровью причинен тяжелый вред. По словам самого мужчины, в этот момент он чистил охотничье ружье и нанес молодому человеку травму случайно.

Ранее в Якутии юноша случайно выстрелил школьнику в голову.

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