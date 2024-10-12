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В Башкирии во время охоты погиб брат генерала Минобороны

Baza: брата генерала Минобороны застрелили во время охоты вместо лося

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FotograFFF/Shutterstock

В Башкирии во время охоты погиб брат генерала министерства обороны России Ивана Горохова Виталий. Сын Виталия Владимир выстрелил ему в голову, не попав в лося, передает Telegram-канал Baza.

Мужчина пытался выстрелить в животное, которое от испуга побежало. При попытке второго выстрела Владимир случайно попал в своего отца. 75-летний Виталий, по предварительной информации, скончался на месте от пулевого ранения в голову.

«11 октября пятеро мужчин (три брата, сын одного из них, а также местный егерь) охотились на лося в Мишкинском районе Башкортостана. Мужчины ездят на охоту уже много лет и в этом году нарушать традиции не стали», — говорится в публикации.

Уточняется, что вместе с погибшим на охоте также находился его брат, генерал Иван Горохов.

9 октября житель Томской области выстрелил в приятеля на охоте, пьяный мужчина попал другу в голову, спасти его не удалось. Подозреваемого задержали, он заявил, что выстрел произвел по неосторожности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

Ранее в Якутии юноша случайно выстрелил школьнику в голову.

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