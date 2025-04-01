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Эксперт по этикету рассказала, на какие темы не стоит шутить на работе

Специалист Коломацкая: на работе не стоит шутить на личные темы
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Freepik

В рабочем коллективе лучше не шутить на личные темы, чтобы не испортить взаимоотношения. Об этом «Москве 24» рассказала специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

По ее словам, стоит избегать юмора из-за разного бэкграунда и восприятия мира с коллегами.

«Каждый понимает шутки через личный опыт, свою призму. Поэтому, если можно не острить, лучше этого не делать, чтобы не обидеть», — сказала Коломацкая.

Помимо этого, эксперт советует не делать юмористические выпады в сторону руководства, а также не забывать про отличия между иронией и сарказмом. Она отметила, что шутки, задевающие болевые точки коллег, могут оставить неприятный осадок на долгое время.

Исследование Mainsgroup, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что почти половина (47,9%) россиян, которых когда-либо разыгрывали, испытывали неприятные ощущения, 21,7% упоминают крайне негативные («страшные») эмоции, и только 19,8% утверждают, что розыгрыши вызвали исключительно положительные чувства. Причем негативные эмоции чаще всего испытывают не те, кто стал объектом шуток, а организаторы розыгрышей.

Ранее психолог объяснила, как шутить, чтобы не обидеть собеседника.

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