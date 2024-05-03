Врач рассказал, могут ли гнев и сильный смех спровоцировать инфаркт

Гнев и другие сильные эмоции могут спровоцировать инфаркт и инсульт в будущем. Об этом «Пятому каналу» рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин, комментируя открытие ученых из Колумбийского университета (США).

«Гнев — это реакция организма на какое-то раздражение, а за гнев отвечает у нас симпатическая нервная система. При симпатической нервной системе выбрасывает адреналин. Адреналин, в свою очередь, спазмирует сосуды», — объясняет врач.

При этом, по его словам, влияние на кровеносную систему могут также оказать смех или сильная радость. Он пояснил, что симпатическая нервная система представляет собой систему адаптации: «беги, либо бей», поэтому сильные эмоции воспринимаются организмом человека как стресс. В связи с этим могут выбрасываться гормоны стресса, прежде всего, адреналин, который оказывает влияние на состояние кровеносных сосудов.

«Это неизбежно. Это реакция организма. Это — норма», — отметил Кондрахин.

Ученые из Колумбийского университета (США) до этого обнаружили, что кратковременные вспышки гнева могут нарушать функцию кровеносных сосудов, потенциально повышая риск сердечного приступа или инсульта на срок до 40 минут.

Ранее ученые назвали самые вредные и полезные практики для избавления от гнева.