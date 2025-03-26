В Калининграде мужчина с матерью ворвались в квартиру к соседкам из-за их громкого смеха

В Калининграде две девушки пожаловались на соседей — пожилую женщину и ее взрослого сына, — которые ворвались к ним в квартиру и вели себя агрессивно. В этот момент девушки распаковывали подарки на день рождения одной из них и снимали это на видео. Момент, когда к ним ворвались соседи, также попал на камеру. Запись опубликовало издание «Клопс» в Telegram-канале.

На кадрах одна из девушек устанавливает на кухонном столе телефон, чтобы снять реакцию подруги на презент, который она ей собирается подарить. После вручения коробки именинница начинает громко смеяться и визжать от радости. Вдруг на кухне появляются двое людей — пенсионерка и мужчина, которые начинают предъявлять девушкам претензии из-за их шумного поведения. Те просят соседей покинуть их дом, одна из девушек берет лопатку для самозащиты, после чего мужчина выбивает ее ногой.

По словам именинницы и ее подруги, соседи не реагировали на просьбы уйти и вели себя очень грубо. Хозяйка квартиры призналась, что она забыла закрыть дверь, поэтому соседи смогли беспрепятственно зайти в квартиру.

Позже издание сообщило, что мужчина, проявивший агрессию к одной из девушек, оказался священником. В Калининградской епархии прокомментировали инцидент: там назвали поведение служителя церкви недопустимым и заявили, что отстранили иерея от священнослужения. В РПЦ отметили, что мужчина понесет наказание.

Ранее в Бурятии пьяная компания ворвалась в квартиру соседа и изрезала ножом подростка.