В Петербурге поймали шестерых иностранцев, похитивших мигранта ради 40 тысяч рублей

В Петербурге задержали шестерых иностранцев, подозреваемых в похищении мигранта ради 40 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. Правоохранители определили маршрут автомобиля, на котором могли похитить мужчину, и установили предварительно причастных к преступлению лиц — ими оказались шестеро иностранцев, один из них получил российское гражданство несколько лет назад.

Стражи порядка 31 марта по горячим следам нашли и задержали подозреваемых. Похищенный был освобожден. Отмечается, что фигурантов, которые незаконно находились на территории России, привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Инцидент произошел на улице Халтурина в Петергофе. Компания, состоящая из шести-семи мужчин, избила мигранта, а затем усадила его в автомобиль, на котором скрылась. Позже похитители потребовали у брата пострадавшего 40 тысяч рублей за возвращение родственника.

Ранее пьяный россиянин похитил юношу и приковал его к батарее ради пасынка.