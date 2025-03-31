Компания мужчин ради выкупа похитила мигранта в Петербурге

В Петербурге группа мужчин избила и похитила 21-летнего иностранца ради выкупа в 40 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на улице Халтурина в Петергофе. Компания, состоящая из шести-семи мужчин, избила мигранта, а затем усадила его в автомобиль, на котором скрылась. Отмечается, что с иностранцем была спутница, которая также села в машину.

После этого злоумышленники позвонили брату похищенного и потребовали за его возвращение 40 тысяч рублей. Член семьи пострадавшего обратился за помощью в правоохранительные органы. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого пьяный россиянин похитил юношу и приковал его к батарее ради пасынка. Он это сделал, чтобы дать своему родственнику возможность выяснить с похищенным отношения из-за девушки.

Ранее в Красноярском крае банда семь лет похищала девушек и заставляла их заниматься проституцией.