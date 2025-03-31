Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Компания мужчин ради выкупа похитила мигранта в Петербурге

78.ru: в Петербурге компания мужчин похитила мигранта ради выкупа
close
Shutterstock

В Петербурге группа мужчин избила и похитила 21-летнего иностранца ради выкупа в 40 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на улице Халтурина в Петергофе. Компания, состоящая из шести-семи мужчин, избила мигранта, а затем усадила его в автомобиль, на котором скрылась. Отмечается, что с иностранцем была спутница, которая также села в машину.

После этого злоумышленники позвонили брату похищенного и потребовали за его возвращение 40 тысяч рублей. Член семьи пострадавшего обратился за помощью в правоохранительные органы. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого пьяный россиянин похитил юношу и приковал его к батарее ради пасынка. Он это сделал, чтобы дать своему родственнику возможность выяснить с похищенным отношения из-за девушки.

Ранее в Красноярском крае банда семь лет похищала девушек и заставляла их заниматься проституцией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами