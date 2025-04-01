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В России многодетные семьи смогут пользоваться бесплатной юрпомощью

Путин разрешил многодетным родителям пользоваться бесплатной юрпомощью
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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 апреля подписал закон, который предоставит многодетным семьям право на пользование бесплатной юридической помощью. Этот указ опубликован на сайте официального опубликования правовой информации.

Теперь бесплатную юрпомощь смогут получить родители, граждане РФ, имеющие трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в образовательной организации по очной форме обучения.

Также бесплатной юридической помощью смогут воспользоваться родители, истцы, которые обратились в суд для установления или оспаривания отцовства/материнства. В документе отмечается, что нововведение позволит разрешить трудные жизненные ситуации, связанные с установлением отцовства граждан-участников специальной военной операции (СВО), и станет дополнительной гарантией мер социальной поддержки для участников спецоперации.

Ранее сообщалось, что участникам СВО могут предоставить бесплатную юрпомощь в суде.

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