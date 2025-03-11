Эксперт раскрыла, кто чаще всего сталкивается с профессиональным выгоранием

В современном обществе проблема профессионального выгорания приобретает все большую актуальность. Как сообщила РИАМО бизнес-психолог, эксперт по психологии денег Гульнара Зиннатуллина, с этим явлением сталкивалась почти половина работающих россиян.

«Выгорание сильнее всего поражает профессии, где приходится много взаимодействовать с людьми и брать эмоциональную ответственность за других. Это медики, учителя, психологи, соцработники, юристы, менеджеры и сотрудники креативных индустрий», — рассказала эксперт.

При этом она отметила, что выгорание проявляется у всех по-разному, так как это во многом зависит от типа личности. По ее словам, наиболее подвержены этому состоянию люди, склонные к перфекционизму из-за высоких требований к себе.

Психолог подчеркнула, что первый шаг в борьбе с профессиональным выгоранием — это своевременная диагностика, поскольку осознание проблемы уже является значительной частью решения. Важно остановиться и поставить свое состояние на первое место. Для восстановления сил лучше взять отпуск или несколько выходных, советует Зиннатуллина.

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