Россияне стали чаще читать книги о профессиональном выгорании

В 2024 году спрос на книги о выгорании вырос на 46%, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса Литрес. Можно ли избежать проблемы и какие есть пути решения, рассказала нон-фикшн-редактор Литрес Елена Тарасова.

К сожалению, от выгорания не застрахован никто и, даже если мы четко соблюдаем баланс между работой и личной жизнью, остаётся ещё много стрессовых факторов, например родительская усталость, постоянный уход за пожилыми родителями и в целом непредсказуемая обстановка, в условиях которой то и дело нужно принимать решения. Тем не менее в наших силах себе помочь.

«Прежде всего важно осознать, что если вы чувствуете, что выгорели, это не значит, что вы ленивый человек, неспособный взять себя в руки и справиться с повседневными заботами. Токсичные представления о собственной неуязвимости только усугубляют ситуацию. Выгорание – это своего рода стоп-кран организма, последний сигнал, говорящий, что прежние способы деятельности перестали работать. Об этом пишет психолог Илья Латыпов в книге «Между роботом и обезьяной. Искусство найти в себе человека». Признайте, что вам нужна помощь и поддержка: так вы быстрее восстановитесь и вернетесь к обычной жизни», — объяснила она.

Один из факторов выгорания – постоянное требование от себя слишком многого. Современный мир и общество устроены так, что мы вынуждены быть лучшей версией себя. Одновременно продвигаться по карьерной лестнице, быть идеальными родителями/воспитателями/тренерами/специалистами по детскому развитию, оставаться привлекательными без видимых усилий, а еще читать книги по саморазвитию и быть бережными к себе. Не забывая рассказывать обо всём этом в социальных сетях.

«Ситуация, совершенно непредставимая ещё каких-то 15 лет назад, теперь стала нашей реальностью. Тут важно осознать, что происходит, и не стремиться во что бы то ни стало следовать требованиям общества. Подробно этот феномен разбирает философ и психолог Алексей Соловьев в книге «Эпоха выгорающих супергероев: Как саморазвитие превратилось в культ, а погоня за счастьем завела нас в тупик». Здесь же рекомендую обратиться к работе журналистки Сары Джаффе «Дорогие коллеги. Как любимая работа портит нам жизнь», — отметила эксперт.

Больше всего выгоранию, в том числе профессиональному, подвержены люди с синдромом отличника, те, кто уверен, что они обязательно должны справляться с трудностями самостоятельно, те, кто никогда не останавливается на достигнутом и считает, что лучший отдых – это смена деятельности.

«Если вы обнаружили себя в группе риска, читайте книгу психолога Валерии Волковой «Выгорание. Книга для тех, кто устал». В ней она также приводит типичные стадии бернаута. «Медовый месяц», когда работа так интересна, что кажется, будто выходные вовсе не нужны, или готовность, несмотря ни на что, справиться с требованиями. Усталость, когда накапливаются последствия работы без отдыха. Затем идут хронические симптомы, когда нет никаких сил трудиться и все кажется лишенным смысла, и серьезный кризис. На последних этапах нужна помощь не только психолога, но и врачей», — подчеркнула она.

Известный карьерный консультант Алена Владимирская уверена: основная причина рабочей усталости – это разрыв между ожиданием и реальностью. Если вам на старте обещали одни условия, а работаете вы совсем в других, противоречие будет постоянно действовать вам на нервы, ослаблять мотивацию и вести к потере смысла.

«В книге «Уставшие. Реальная программа победы над выгоранием, когда совсем ничего не хочется и совсем ничего не помогает» Владимирская рассказывает о том, как сама оказалась в похожей ситуации, что ей помогло и что нужно предпринять, чтобы обезопасить себя», — посоветовала эксперт.

Психолог Ольга Варданян предлагает последовательную программу, как себе помочь на любой стадии. В работе «Сил нет. 12 шагов по выходу из выгорания, бессилия и начинающейся депрессии» она делится советами от совсем-совсем простых до более трудоемких, как остановить беличье колесо бесконечной занятости и позаботиться о себе. Вот один из них: перестаньте искать волшебную таблетку. Люди в кризисе обычно перебирают одно решение за другим, бесконечно ищут информацию, надеясь, что вот в этой-то статье точно найдется совет, который сразу же поможет. Остановитесь и скажите себе: сейчас не время для нового. Когда у меня будет больше сил, я к этому вернусь, а пока мне нужно разгрузить голову.

«Постарайтесь почаще отдыхать и своевременно проверяйте, не требуете ли вы от себя слишком многого», — резюмировала эксперт.

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