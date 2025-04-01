Большинство украинцев заявили об усталости США от Киева

КМИС: 67% украинцев заявили, что США устали от Киева и хотят уступок

Две трети граждан Украины (67%) считают, что США устали от Киева и хотят уступок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), пишет ТАСС.

При этом 24% украинских респондентов по-прежнему придерживаются мнения, что США являются союзником Украины и хотят приемлемого для нее мира.

Также украинцы высказались по поводу отношений со странами Евросоюза. 64% опрошенных считают ЕС союзником Украины, 28% выразили другую точку зрения.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку всей военной помощи Украине. Такое решение принял президент США Дональд Трамп после напряженной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.

В ходе этой встречи Трамп выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что США не возобновят поставки вооружений и техники Украине, пока не убедятся в том, что Киев серьезно настроен на мирные переговоры с Россией.

Ранее большинство опрошенных украинцев выступили за проведение переговоров с Россией.