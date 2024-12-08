Подросток размазал фекалии перед квартирой Екатерины Мизулиной. Об этом сообщила сама глава «Лиги безопасного интернета» в своем Telegram-канале.

Видео с хулиганской выходкой попало в сеть 2 декабря, на следующий день после того, как 16-летний парень испачкал площадку перед квартирой Мизулиной. Однако, поскольку его действия также сняла камера видеонаблюдения в доме активистки, его вычислили и задержали. В сеть попал видеоролик с извинениями подростка, его лицо на нем «заблерено».

Юноша будет привлечен к административной ответственности за нарушение общественного порядка, а его отец — за неисполнение родительских обязанностей. По словам Мизулиной, на осквернение входа в ее жилище юноша пошел из-за денежного вознаграждения, которое ему пообещали в одном из проукраинских Telegram-каналов, однако так и не предоставили.

«Их борьба. Вот так подставляют молодежь и потом просто кидают», — прокомментировала ситуацию Мизулина, перефразировав название книги лидера немецких нацистов Адольфа Гитлера.

До этого треш-стример Дурдиев перечислил Мизулиной 10 тысяч рублей за оскорбления.

Ранее Мизулина напомнила, что устроивший драку блогер Литвин не служил в армии.