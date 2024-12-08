Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подросток размазал фекалии перед квартирой Екатерины Мизулиной

Baza: подросток размазал фекалии перед квартирой Екатерины Мизулиной

close
Антон Денисов/РИА Новости

Подросток размазал фекалии перед квартирой Екатерины Мизулиной. Об этом сообщила сама глава «Лиги безопасного интернета» в своем Telegram-канале.

Видео с хулиганской выходкой попало в сеть 2 декабря, на следующий день после того, как 16-летний парень испачкал площадку перед квартирой Мизулиной. Однако, поскольку его действия также сняла камера видеонаблюдения в доме активистки, его вычислили и задержали. В сеть попал видеоролик с извинениями подростка, его лицо на нем «заблерено».

Юноша будет привлечен к административной ответственности за нарушение общественного порядка, а его отец — за неисполнение родительских обязанностей. По словам Мизулиной, на осквернение входа в ее жилище юноша пошел из-за денежного вознаграждения, которое ему пообещали в одном из проукраинских Telegram-каналов, однако так и не предоставили.

«Их борьба. Вот так подставляют молодежь и потом просто кидают», — прокомментировала ситуацию Мизулина, перефразировав название книги лидера немецких нацистов Адольфа Гитлера.

До этого треш-стример Дурдиев перечислил Мизулиной 10 тысяч рублей за оскорбления.

Ранее Мизулина напомнила, что устроивший драку блогер Литвин не служил в армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами