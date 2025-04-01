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В российском городе к поимке безбилетников в транспорте привлекут Росгвардию

Росгвардию привлекут к поимке безбилетников в транспорте Екатеринбурга
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге контролеры Центра управления перевозками (ЦУП) начнут привлекать к рейдам по безбилетникам сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник в мэрии.

Он уточнил, что с 1 апреля нарушителям начнут выписывать штрафы. До этого контролеры только предупреждали безбилетников.

«Для того чтобы составить протокол, пассажир без билета должен предъявить документы, а контролерам он предъявлять паспорт не обязан. Поэтому контролерам будут помогать в этом сотрудники Росгвардии. Либо они будут сопровождать контролеров, либо у проверяющих будет кнопка вызова», — добавил источник.

По его словам, если пассажир откажется предъявлять документ, через остановку прибудет отряд росгвардейцев. Это позволит составить на него протокол.

В феврале сообщалось, что Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предложил втрое увеличить штрафы для пассажиров, не оплативших проезд, — до 1,5 тыс. рублей. На данный момент в городе предусмотрен штраф в размере 500 рублей за проезд без билета.

Ранее стало известно, что контролер автобуса обматерила мигрантов-безбилетников в Москве.

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