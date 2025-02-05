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В Петербурге могут увеличить штрафы для безбилетников

Власти Петербурга предложили утроить штрафы для безбилетников
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Artem Priakhin/Global Look Press

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предложил втрое увеличить штрафы для пассажиров, не оплативших проезд. Соответствующий законопроект опубликован на сайте городской администрации.

«Проезд по маршрутам регулярных перевозок без оплаты проезда влечет наложение административного штрафа в размере 1,5 тыс. рублей», — говорится в документе.

В законопроекте отмечается, что на данный момент в городе предусмотрен штраф в размере 500 рублей за проезд без билета. Данная мера затрагивает не только взрослых пассажиров, но и детей, а также провоз дополнительного багажа.

Отмечается, что нововведение нацелено на усиление дисциплины и соблюдение правил пользования городским транспортом. Проект был направлен на антикоррупционную экспертизу.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге депутаты планируют принять закон, который введет штрафы за парковку автомобилей на эксплуатационной маркировке. За нарушение правил парковки граждане должны будут заплатить от трех до пяти тыс. рублей, должностные лица – от пяти до 40 тыс. рублей, а юридические – от 150 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в России будут штрафовать водителей с помощью БПЛА.

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