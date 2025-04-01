Звезда «Что? Где? Когда?» назвал слова Аскерова о Белгороде непростительными

Звезда «Что? Где? Когда?» Барщевский заявил, что у Аскерова нестабильная психика

Экс-знаток интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», заслуженный юрист России Михаил Барщевский отреагировал на слова другого бывшего знатока Ровшана Аскерова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что он считает нормальным удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению Белгорода. В интервью актеру Вячеславу Манучарову, размещенном на Rutube, он назвал эти слова непростительными.

«Ровшан — человек со, скажем так, не совсем стабильной психикой. Это желание показать: «А я вот такое могу сказать», — считает Барщевский.

Он добавил, что Аскерова нередко выгоняли со съемочной площадки «Что? Где? Когда?» за хамство. При этом Барщевский подчеркнул, что считает заявления экс-знатока, одобрившего атаки на Белгород, непростительными.

13 марта Аскеров в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) назвал нормальными удары ВСУ по Белгороду. По словам Аскерова, атаки украинских войск на Россию оправданы.

Ранее Аскеров признался, что уехал из России в Азербайджан.