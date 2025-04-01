В Москве мужчина упал с 11-го этажа

В районе Коптево на севере Москвы мужчина упал с 11-го этажа и выжил. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

По его данным, в ходе падения москвич пролетел три этажа и упал на строительные леса. На место инцидента приехала скорая помощь, мужчину увезли в медучреждение.

«Медики диагностировали у него ушиб грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму и повреждение шеи», — добавили в сообщении.

Накануне сообщалось, что в Заволжском районе Ярославля устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, школьник сорвался с высоты четвертого этажа. Группа подростков гуляла по заброшенному зданию высотки по улице Сосновой. Несовершеннолетние забрались на четвертый этаж постройки, один из мальчиков оступился и упал с высоты. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, после оказания первой помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за безопасность строительного объекта.

Ранее стало известно, что в Москве автомобиль вылетел с четвертого этажа парковки, водитель не выжил.