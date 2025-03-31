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В Ярославле школьник упал с недостроенной высотки

В Ярославле подросток упал с четвертого этажа заброшенного здания
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СУ СК РФ по Ярославской области

В Заволжском районе Ярославля устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, школьник сорвался с высоты четвертого этажа. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Группа подростков гуляла по заброшенному зданию высотки по улице Сосновой. Несовершеннолетние забрались на четвертый этаж постройки, один из мальчиков оступился и упал с высоты. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, после оказания первой помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за безопасность строительного объекта.

До этого сообщалось, что в Елизово Камчатского края следователи устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, мальчик упал с третьего этажа заброшенной постройки. 11-летний школьник вместе с приятелем исследовал постройку и забрался на крышу здания. По неосторожности подросток упал с высоты третьего этажа, пострадавший выжил, с травмами он госпитализирован.

Ранее в Уфе ребенок застрял на крыше заброшки.

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