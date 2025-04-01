Минобр Литвы заявил, что русскоязычные школы закрываться не будут

Школы, в которых в Литве образование ведется на русском языке, закрываться не будут, так как это противоречит конституции страны. Об этом порталу национального гостелерадио LRT заявила министр образования, науки и спорта республики Раминта Поповене.

«Положение русских школ регламентируется конституцией и законом об образовании. В них совершенно ясно указано, что мы должны предоставить нашим гражданам возможность учиться на родном языке с акцентом на важность изучения государственного языка», — заявила Поповене.

Единственным государственным языком Литвы является литовский язык. Комментируя вопрос, пойдет ли Литва по пути Эстонии и Латвии, которые полностью исключили возможность получать образование на русском языке, Поповене ответила, что минобр республики будет следовать нынешним правовым актам.

Согласно данным переписи населения Литвы за 2021 год, русские в Литве составляют около 5% населения, еще около 1% населения составляют белорусы и украинцы.

До этого в пресс-службе Россотрудничества сообщили, что Русские дома появятся в Бразилии и на Мадагаскаре.

Ранее стало известно, что в РФ в апреле вступит в силу закон о знании русского языка для детей мигрантов.