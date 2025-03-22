В двух новых странах откроются Русские дома

Русские дома появятся в Бразилии и на Мадагаскаре

В двух новых странах появятся партнерские Русские дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Россотрудничества.

В Россотрудничестве рассказали, что агентство подписало соглашения с партнерскими Русскими домами (ПРД) в шести странах — Боливии, Бразилии, Ираке, Мадагаскаре, Сьерра-Леоне и Таиланде.

Для Бразилии и Мадагаскара это первый опыт взаимодействия с Россотрудничеством, а другие страны продлили срок действия договоров, заключенных ранее.

Глава агентства Евгений Примаков назвал событие важным для укрепления культурных, образовательных и гуманитарных связей России.

«Соглашение с Бразилией предусматривает открытие кафедры железнодорожной инженерии в штате Рио-де-Жанейро, издание учебника по шахматам, проведение недели русского кино на общественном телевидении и организацию лекций о русской культуре для жителей фавел. На Мадагаскаре запланированы круглые столы о продвижении русского языка, встречи с депутатами группы «Дружба Мадагаскар — Россия» и посещение школ Антананариву, где русский язык преподается как факультативный предмет», — пояснил он.

Всего в 20 государствах мира действует 23 Русских дома. Больше половины из них находятся на Африканском континенте.

3 февраля Азербайджан направил ноту России о прекращении деятельности Русского дома в Баку. Пресс-секретарь МИД страны Айхан Гаджизаде заявил, что азербайджанская сторона ожидает ответных шагов со стороны Москвы. Азербайджанские СМИ писали, что Российский информационно-культурный центр под предлогом продвижения русской культуры якобы занимался шпионажем.

Ранее РФ обратилась к Азербайджану по поводу урегулирования ситуации вокруг Русского дома.