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На Урале дети приезжих закидали камнями пенсионерку

В Екатеринбурге дети приезжих закидали камнями пожилую женщину

В Екатеринбурге на видео сняли двух детей приезжих, который забрасывали камнями пожилую женщину. Кадры с маленькими хулиганами опубликовал Telegram-канал «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

На них два ребенка — старший мальчик и младшая девочка — кидают камни в пенсионерку. По словам подписчика, сделавшего запись, от действий детей пострадала женщина, которая нуждается в медицинской помощи. Эту женщину якобы часто можно встретить в Сортировочном районе города.

В конце записи мальчик, заприметив, что его снимают, берет с земли большой отломок кирпича и запускает его в «оператора». Ребенок промахивается, на этом съемка заканчивается.

Автор записи подчеркнул, что дети были якобы замечены за попрошайничеством.

До этого сообщалось, что шестеро детей мигрантов избили двух школьников из Балашихи.

Ранее в Госдуме предложили не выдавать субсидии на жилье тем, кто имел статус мигранта.

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